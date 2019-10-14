الحارس تشيك يتألق في مباراته الأولى في هوكي الجليد ويتصدى لضربتي ترجيح (فيديو)

أثبت بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي السابق، أنه يملك أعصابا من فولاذ بغض النظر عن الأرضية التي يلعب عليها، بعدما أنقذ شباكه مرتين في ضربات الترجيح، في أول مباراة يخوضها في الهوكي.

وتصدى الحارس الدولي التشيكي السابق، لضربتي ترجيح، ليساعد فريقه الجديد جيلدفورد فينكس المنافس في دوري الدرجة الرابعة البريطاني للهوكي على الجليد، بالفوز على سويندون وايلد كاتس، في مباراة أقيمت أمس الأحد.

📅 2009



🏆 @PetrCech saves 2 penalties in a shootout as @ChelseaFC win the Community Shield.



📅 2012



🏆 @PetrCech saves 2 penalties in a shootout as @ChelseaFC win the Champions League.



📅 2019



🏒 @PetrCech saves 2 penalties in a shootout as @GFord_Phoenix win on his debut. pic.twitter.com/Qb1VD4UA56 — SPORF (@Sporf) October 14, 2019

وأسدل تشيك (37 عاما)، الذي خاض أكثر من 600 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع تشيلسي وأرسنال، الستار على مسيرته كلاعب في نهاية الموسم الماضي، لكنه أعلن مؤخرا انضمامه إلى فينكس للمشاركة معه في أوقات فراغه.

ويعمل تشيك حاليا مستشارا فنيا مع تشيلسي، وتم اختياره أمس رجل المباراة التي جمعت بين فينكس وسويندون وايلد كاتس ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة البريطاني للهوكي على الجليد، بعد تألقه، وقال إنه سعيد بهدوء أعصابه خلال ضربات الترجيح.

وارتدى تشيك القميص رقم 39 تيمنا بالحارس العملاق السابق دومينيك هاشيك، الذي لعب في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية لمدة 16 موسما، وساعد جمهورية التشيك على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في 1998.

ركلات جزاء في اللحظات الحاسمة وبيتر تشيك يتصدى.. هل يذكركم هذا الأمر بشيء ما؟

⁦pic.twitter.com/fEP1GXy6YV⁩ — #الدوري_الانجليزي (@Silvr_EPL) October 13, 2019

وقال تشيك "كان حلم طفولتي خوض ولو مباراة واحدة في هوكي الجليد.. عندما تحلم بأي شيء فإنه يتعين عليك أن تبذل كل ما في وسعك لتحقيقه. قمت بذلك في كرة القدم وحققت كل أحلامي".

المصدر: رويترز