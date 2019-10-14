حارس منتخب نيجيريا يتعرض لإصابة قوية في مباراة البرازيل (فيديو)

تعرض حارس مرمى منتخب نيجيريا لكرة القدم فرانسيس أوزوهو، لإصابة قوية خلال المباراة الودية التي جمعت "النسور الخضراء" بالبرازيل، أمس الأحد في سنغافورة.

وخلال مجريات الشوط الثاني، ارتقى أوزوهو، البالغ 20 عاما لالتقاط كرة عرضية، لكنه وربما لقلة خبرته، سقط على الأرض بطريقة خاطئة، حيث انحنت ساقه اليسرى بزاوية غير طبيعية، ما أدى لتعرض الحارس الشاب لالتواء شديد على مستوى الركبة.

وبعد هذه الإصابة، اضطر مدرب منتخب نيجيريا لتغيير أوزوهو، وأقحم مادوكا أوكوي بدلا منه.

وكان اللقاء شهد أيضا إصابة نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، وتم استبداله بعد 13 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: eurosport.ru