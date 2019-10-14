بالفيديو.. هدف على طريقة "الكابتن ماجد" يسجل باسم لاعبين

شهد الدوري التايلاندي لكرة القدم تسجيل واحد من أفضل الأهداف لهذا الموسم.

وخلال إحدى المباريات (التي لم يتسن لنا التعرف على طرفيها) ضمن منافسات الدوري التايلاندي، وبعد كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبركلة خلفية مزدوجة من لاعبين، جاء هدف رائع تم تسجيله باسم اللاعبين.

هدف رائع في تايلند يسجل باسم لاعبين ⚽⚽#استاد_الدوحةpic.twitter.com/PFtRLInEL5 — جريدة استاد الدوحة (@stadeldoha) October 6, 2019

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الهدف، بالأهداف الخيالية التي كانت تسجل في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "الكابتن ماجد".

المصدر: وكالات