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بالفيديو.. هدف على طريقة "الكابتن ماجد" يسجل باسم لاعبين

الرياضة

بالفيديو.. هدف على طريقة
Sportology سبورتولوجي/Youtube.com
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شهد الدوري التايلاندي لكرة القدم تسجيل واحد من أفضل الأهداف لهذا الموسم.

وخلال إحدى المباريات (التي لم يتسن لنا التعرف على طرفيها) ضمن منافسات الدوري التايلاندي، وبعد كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبركلة خلفية مزدوجة من لاعبين، جاء هدف رائع تم تسجيله باسم اللاعبين.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الهدف، بالأهداف الخيالية التي كانت تسجل في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "الكابتن ماجد".

المصدر: وكالات

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