تصفيات أمم أوروبا.. ثنائية فينالدم تقود هولندا للفوز على بيلاروس

منحت ثنائية جورجينيو فينالدم الفوز لمنتخب هولندا (2-1) على مستضيفه بيلاروس في مباراة أقيمت أمس، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات أمم أوروبا 2020.

وافتتح فينالدم التسجيل في الدقيقة 32 بضربة رأس من مدى قريب، ثم عزز النتيجة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها بتسع دقائق، بينما سجل ستانيسلاف دراغون، الهدف الوحيد لبيلاروس في الدقيقة 53.

FT : Belarus vs Nederland 1-2. Brace dari Georginio Wijnaldum di menit 32 & 41, membawa Oranje menang tipis di Dinamo Stadion, Minsk. #WRUNED#Euro2020Qualifiershttps://t.co/bTrZ8OY9Pz — Oranje Indonesia (@OranjeINDO) October 13, 2019

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ورفع الفوز رصيد منتخب هولندا إلى 15 نقطة، ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة، مع ألمانيا التي تغلبت أمس أيضا على مستضيفتها إستونيا بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات