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الروسي ناغورني يحرز ذهبية "حصان الوثب" في بطولة العالم للجمباز

الرياضة

الروسي ناغورني يحرز ذهبية
Sputnik Алексей Филиппов
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أحرز الروسي نيكيتا ناغورني اليوم الميدالية الذهبية في مسابقة "حصان الوثب" ضمن بطولة العالم للجمباز، التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية، في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.

واحتل ناغورني المركز الأول برصيد 14.966 نقطة، وجاء مواطنه أرتور دالالويان في المركز الثاني بـ14.933 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكراني إيغور راديفيلوف، الذي حل ثالثا، برصيد 14.749 نقطة.

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وهذه الميدالية الذهبية الثالثة لناغورني في البطولة الحالية، بعد ذهبيتي، مسابقة فريق الرجال، ومسابقة مجموعة التمارين.

المصدر: rsport.ria.ru

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