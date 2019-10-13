الروسي ناغورني يحرز ذهبية "حصان الوثب" في بطولة العالم للجمباز

أحرز الروسي نيكيتا ناغورني اليوم الميدالية الذهبية في مسابقة "حصان الوثب" ضمن بطولة العالم للجمباز، التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية، في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.

We start today's finals with the men's Vault, and it's another 🥇 for @NikushkaRUS with compatriot Artur Dalaloyan in second place.

🥇 Nikita Nagornyy 🇷🇺

🥈 Artur Dalaloyan 🇷🇺

🥉 Igor Radivilov 🇺🇦#Stuttgart2019pic.twitter.com/Dahi2iq277 — FIG (@gymnastics) October 13, 2019

واحتل ناغورني المركز الأول برصيد 14.966 نقطة، وجاء مواطنه أرتور دالالويان في المركز الثاني بـ14.933 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكراني إيغور راديفيلوف، الذي حل ثالثا، برصيد 14.749 نقطة.

🥇 Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате мира в Штутгарте, Далалоян - второйhttps://t.co/mvIJSxwe17pic.twitter.com/qfop5TrDtD — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 13, 2019

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وهذه الميدالية الذهبية الثالثة لناغورني في البطولة الحالية، بعد ذهبيتي، مسابقة فريق الرجال، ومسابقة مجموعة التمارين.

المصدر: rsport.ria.ru