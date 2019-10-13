كاسيميرو ينقذ البرازيل من الخسارة أمام نيجيريا (فيديو)

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة الودية بين المنتخبين البرازيلي والنيجيري اليوم، على الملعب الوطني بمدينة كالانج في سنغافورة، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله جو أريبو في الدقيقة 35، وعادل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إصابة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث اضطر للخروج من المباراة بعد مرور 12 دقيقة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وشارك فيليب كوتينيو بدلا منه.

AFP Roslan RAHMAN

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وسبق وتعادلت البرازيل وديا مع السنغال الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما، وأقيم اللقاء في سنغافورة أيضا.

المصدر: وكالات