كاسيميرو ينقذ البرازيل من الخسارة أمام نيجيريا (فيديو)
خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة الودية بين المنتخبين البرازيلي والنيجيري اليوم، على الملعب الوطني بمدينة كالانج في سنغافورة، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله جو أريبو في الدقيقة 35، وعادل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.
That goal by @J_Aribo19. #SoarSuperEagles#Team9jaStrong#BRANGApic.twitter.com/XchBBlqW2j— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) October 13, 2019
وشهدت المباراة إصابة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث اضطر للخروج من المباراة بعد مرور 12 دقيقة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وشارك فيليب كوتينيو بدلا منه.
وسبق وتعادلت البرازيل وديا مع السنغال الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما، وأقيم اللقاء في سنغافورة أيضا.
المصدر: وكالات