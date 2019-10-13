 
مباشر

كاسيميرو ينقذ البرازيل من الخسارة أمام نيجيريا (فيديو)

الرياضة

كاسيميرو ينقذ البرازيل من الخسارة أمام نيجيريا (فيديو)
AFP Roslan RAHMAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj4v

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة الودية بين المنتخبين البرازيلي والنيجيري اليوم، على الملعب الوطني بمدينة كالانج في سنغافورة، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله جو أريبو في الدقيقة 35، وعادل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إصابة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث اضطر للخروج من المباراة بعد مرور 12 دقيقة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وشارك فيليب كوتينيو بدلا منه.

كاسيميرو ينقذ البرازيل من الخسارة أمام نيجيريا (فيديو)
AFP Roslan RAHMAN
إقرأ المزيد
نيمار يخرج مصابا من مواجهة البرازيل ونيجيريا (فيديو)
نيمار يخرج مصابا من مواجهة البرازيل ونيجيريا (فيديو)

وسبق وتعادلت البرازيل وديا مع السنغال الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما، وأقيم اللقاء في سنغافورة أيضا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة