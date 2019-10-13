بايلز تواصل تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للجمباز

حصدت الأمريكية سيمون بايلز اليوم الأحد ميداليتها رقم 24 ببطولة العالم للجمباز، لتصبح الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة.

وفازت بايلز بالميدالية الذهبية لمسابقة عارضة التوازن في بطولة العالم للجمباز المقامة في مدينة شتوتغارت الألمانية، لتحطم بذلك الرقم القياسي بعدد الميداليات المحرزة في البطولة، بحصولها على الميدالية الـ24 بينها 18 ذهبية.

وحطمت بايلز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة البيلاروسي فيتالي شيربو في تسعينيات القرن الماضي.

وحصلت الأمريكية على 15.066 نقطة، متقدمة على الصينيتين ليو تينغتينغ 14.433 نقطة، ولي شيغيا 14.300 نقطة.

She's done it! @Simone_Biles is the most-decorated gymnast of all time after winning gold on Balance Beam.

🥇 Simone Biles 🇺🇸

🥈 Liu Tingting 🇨🇳

🥉 Li Shijia 🇨🇳#Stuttgart2019pic.twitter.com/aX1rH1dtvU — FIG (@gymnastics) October 13, 2019

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وسيكون بمقدور بايلز إضافة ميدالية أخرى في حال حصولها على أحد المراكز الأولى في منافسات المسابقة الأرضية في وقت لاحق الأحد.

وأصبح رصيد البطلة الأولمبية يحتوي الآن على 18 ميدالية ذهبية (5 ذهبيات في البطولة الحالية) وثلاث فضيات ومثلها برونزية، علما أنها تملك أيضا أربع ميداليات ذهبية أولمبية.

المصدر: أ ف ب