شركة كبيرة تمول صفقة وصول نيمار لريال مدريد

نجح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق مع شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة، للحصول على مساعدة مالية في صفقة ضم البرازيلي نيمار إلى النادي الملكي.

وبموجب الاتفاق سيتوجب على الشركة صاحبة العلامة التجارية العالمية في التجهيزات الرياضية، دفع مبلغ يتراوح بين 70 و 80 مليون يورو للنادي الملكي، ما يجعل النادي يملك المزيد من الفرص للدخول في مفاوضات ضم مهاجم باريس سان جيرمان، إذ قد تصل صفقة رحيل نيمار عن باريس إلى 200 مليون يورو، وهو ما يصر عليه مالكو النادي علما بأنه انضم للفريق في صيف 2017 من البارسا مقابل 222 مليون يورو.

وارتبط اسم البرازيلي نيمار بإمكانية الرحيل عن الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسط ترقب من ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.

وترغب الشركة الألمانية في رؤية نيمار بالقميص الأبيض لتوجه ضربة قوية لمنافستها شركة نايكي.

Real Madrid, da Adidas l'assist per Neymar: Possibile svolta nel futuro di Neymar: secondo quanto... https://t.co/RvldLgVltnpic.twitter.com/nf4MIVJ4YU — sportlive (@sportli26181512) ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

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بالمقابل فإن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يخطط لتمديد عقد نيمار لمدة موسمين، وبالتالي فإن ارتباط اللاعب البرازيلي بباريس سينتهي في صيف 2024 بدلا من 2022، وفقا لموقع "Le10Sport" الفرنسي.



ويأتي ذلك في ظل أن العديد من التقارير سبق وأكدت أن نيمار يخطط لفسخ عقده مع سان جيرمان في الصيف المقبل.

المصدر: وكالات