بوتاس يفوز بجائزة اليابان الكبرى ومرسيدس بطل الثنائية للعام الـ6 على التوالي

توج الفنلندي فالتيري بوتاس بجائزة اليابان الكبرى الأحد وانتزع فريقه مرسيدس لقب الصانعين ببطولة العالم لسباقات الفورمولا1 ليضمن الثنائية للعام السادس على التوالي بإنجاز لا سابق له.

واجتاز بوتاس خط النهاية بفارق 11.3 ثانية عن سيباستيان فيتل الذي لم يستفد من مركز أول المنطلقين مع فيراري بعد أن اقتصرت المنافسة على لقب السائقين بين ثنائي مرسيدس رغم احتلاله المركز الثاني الأحد متقدما على لويس هاميلتون.

إقرأ المزيد

وبهذه النتيجة يتفوق مرسيدس بفارق 177 نقطة على فيراري ليعادل الرقم القياسي بتحقيق لقب الصانعين ست مرات متتالية ولا يمكن اجتياز هذا الفارق مع تبقي 4 سباقات.

وأصبح بوتاس الوحيد القادر على منافسة هاميلتون على لقب السائقين بعد أن قلص الفارق إلى 64 نقطة في الترتيب العام.

وعادل مرسيدس إنجاز فيراري الذي حقق لقب الصانعين ست مرات متتالية بين عامي 1999 و2004.

المصدر: "رويترز"