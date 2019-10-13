المدير الرياضي لفيورنتينا يلجأ إلى ابنة أخيه لتحفيز لاعب (صور)

اعترف دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، بلجوئه لطريقة غير عادية لتحفيز غايتانو كاستروفيلي لاعب وسط الفريق على تقديم مباراة جيدة.

وكان المدير الرياضي للنادي الإيطالي حريصا على المحافظة على مستوى كاستروفيلي أحد أفضل اللاعبين منذ بداية الموسم والذي سجل هدفه الأول أمام ​ميلان، بعد أن جدد عقده مع الفريق حتى عام 2024.​

وانتهت مفاوضات تجديد التعاقد على أنه سيتم تحسين راتب اللاعب مع العقد الجديد، حيث سيجني مليون يورو سنويا، ومن المرجح أن يزيد الراتب موسما بعد موسم.

ووعد برادي في حال استمر اللاعب البالغ 22 عاما بنفس القدر من الجدية والمثابرة في أرض الملعب السماح له بمراسلة ابنة أخيه الحسناء على "إنستغرام" وفقا لما ذكرته صحيفة TrattoCalcioNews.

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يذكر أن كاستروفيلي يلعب مع فيورنتينا منذ عام 2017، وقضى في السابق موسمين على سبيل الإعارة في نادي كريمونيسي الإيطالي.

ورغم ذلك، يعتبر كاستروفيلي هذا الموسم أحد اللاعبين الأساسيين في فيورنتينا، حيث شارك في 7 مباريات وسجل هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر: matchtv.ru