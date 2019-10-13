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مشجع يتمايل بخطى مضحكة لدخول مباراة رومانيا (فيديو)

الرياضة

مشجع يتمايل بخطى مضحكة لدخول مباراة رومانيا (فيديو)
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حاول مشجع سكران، الدخول إلى ملعب "تورسفولور" السبت لتشجيع منتخب جزر فاروه أمام رومانيا ضمن منافسات المجموعة الـ6 للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ونشر إيمانويل روش صحفي روماني فيديو على حسابه على "تويتر" فيديو يظهر فيه أحد المشجعين وهو يحاول إقناع عناصر حفظ أمن الملعب السماح له لدخول الملعب قبل بداية المباراة، وكان يردد عبارة واحدة " لست في حالة سكر" وهو يتمايل في خطواته، قبل أن يبعده عن محيط الملعب عناصر حفظ الأمن.

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وعلق الصحفي على الفيديو: "أجمل عرض رأيته في حياتي لشخص "ليس بسكران".  

وأسفرت المواجهة عن فوز المنتخب الروماني بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الثالث برصيد 13، خلف المنتخب الإسباني المتصدر بـ19 نقطة، والسويد بالوصافة برصيد 14 نقطة.

المصدر: eurosport.ru

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