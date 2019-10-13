باريس يفرض شرطا تعجيزيا لرحيل مبابي ويضرب بصفقة نيمار عرض الحائط

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغا تعجيزيا، قبل السماح لنجم الفريق كيليان مبابي بمغادرة النادي لمصلحة فريق آخر في الأيام القادمة.

وترصد العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا وضع المهاجم الشاب، تتقدمها الأندية الإسبانية ريال مدريد و برشلونة.

وأشارت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية السبت إن الفريق الباريسي لا يمانع فكرة رحيل اللاعب البالغ 20 عاما عن النادي بشرط الحصول على مبلغ 300 مليون يورو.

😱😱 Cuál es el equipo de la #PremierLeague que va a poner 300 MILLONES DE DÓLARES por Kylian Mbappéhttps://t.co/iajkb5usxt — LA Premier (@lapremierok) ٩ أكتوبر ٢٠١٩

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وكان قد استقدم النادي الباريسي مبابي من صفوف موناكو نظير 180 مليون يورو، لذا لن يسمح مدراء بي سي جي بخروج اللاعب من أسوار النادي بمبلغ يقل عن 300 مليون يورو وفقا للصحيفة.

وفي حال تمت الصفقة بالرقم المطلوي ستكسح جميع الأرقام القياسية لصفقات عالم كرة القدم بما فيها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وهي صفقة انضمام نيمار دا سيلفا لباريس قادما من برشلونة الإسباني عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات