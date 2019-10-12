إيطاليا ثاني المتأهلين لـ"يورو 2020" بعد انتصارها السابع على التوالي (فيديو)

تغلب المنتخب الإيطالي على ضيفه اليوناني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

وسجل هدفي "الآزوري" كل من جورجينيو من ركلة جزاء وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقتين 63 و78 على التوالي.

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وبهذا الفوز، حجز المنتخب الإيطالي رسميا إحدى بطاقتي المجموعة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد فوزه في المباراة السابعة على التوالي رافعا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة، وبفارق 11 نقطة عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث مع تبقي ثلاث مراحل على نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد اليونان عند 5 نقاط في المركز الخامس.

وانضمت إيطاليا إلى بلجيكا التي أصبحت أول المتأهلين بعد فوزها الكاسح على سان مارينو 9-0 أول أمس.

المصدر: sportbox.ru