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يوسف يقود الدنمارك لفوز ثمين على سويسرا في تصفيات "يورو 2020" (فيديو)

الرياضة

يوسف يقود الدنمارك لفوز ثمين على سويسرا في تصفيات
Reuters Liselotte Sabroe
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انتزع المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، بعدما حقق انتصارا ثمينا بتغلبه على ضيفه السويسري بهدف نظيف، اليوم السبت.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل بالفوز لنجمه يوسف يوراري بولسن الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 12 نقطة لينتزع صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد المنتخب السويسري عند 8 نقاط في المركز الثالث.

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وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها، تعادل منتخبا جورجيا وإيرلندا من دون أهداف، ليرفع منتخب إيرلندا رصيده إلى 12 نقطة متساويا بعدد النقاط مع المتصدر منتخب الدنمارك ويتأخر عنه بفارق الأهداف، كما رفع المنتخب الجورجي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المصدر: sportbox.ru

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