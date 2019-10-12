تقرير صحفي يحدد موعد مواجهة الروسي حبيب والأمريكي فيرغسون

ذكر تقرير صحفي أن مواجهة الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، القادمة ستكون مع الأمريكي توني فيرغسون في ربيع 2020.

وحسب صحيفة ESPN الشهيرة، سيلتقي حبيب مع فيرغسون في مدينة نيويورك في ربيع العام المقبل.

Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном в Нью-Йорке весной 2020 года 🔥 https://t.co/257vRmcpUlpic.twitter.com/Evu3xEW8xm — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 12, 2019

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق صرح الروسي علي عبد العزيز، مدير أعمال مواطنه، حبيب نورمحمدوف، بأنهم يدرسون خيار مواجهة الأمريكي توني فيرغسون.

كما أعلن، دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC في وقت سابق أن المقاتل الروسي حبيب سيدافع عن لقبه أمام فيرغسون.

يذكر أن حبيب دافع عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة UFC 242.

وخاض حبيب 28 نزالا في مسيرته الاحترافية، انتصر فيها جميعا، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

المصدر: sport-express.ru