"الفرعون" صلاح ينشر فيديو دعائيا مع عارضة أزياء برازيلية (فيديو)

نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، فيديو مثيرا على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتظهر في الفيديو مع صلاح عارضة الأزياء البرازيلية الحسناء أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو والتي تعتبر من أغنى عارضات الأزياء في العالم، حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد، وظهر الثنائي بعدة إطلالات خلال جلسة التصوير لمجلة GQ العالمية.

ونشر صلاح أمس العديد من الصور خلال جلسة التصوير.

إقرأ المزيد

يذكر أن صلاح حصد في الـ7 من أكتوبر الجاري، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية.

المصدر: وكالات