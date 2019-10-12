"أكثر مشجع متفان" قطع 6000 كم لمؤازرة منتخب بلاده في تصفيات مونديال قطر (فيديو)
سلطت العديد من التقارير الضوء على مشجع كمبودي خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإيراني على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.
This Cambodian fan has traveled around 6,000 kilometers to support his country.— Mohammad Mohammadkhani (@M0_Mkh) October 10, 2019
Cambodia lost 14-0 but he never stopped cheering. Is he the most dedicated football supporter in the world?🤔#IranCombodia@tarafdari_com@BabaGol_pic.twitter.com/VKw5q2NfF8
وقطع المشجع الكمبودي 6000 كم لمؤازرة منتخب بلاده رغم المهمة المستحيلة بمجاراة أصحاب الأرض الذين أنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة قياسية 14-0.
FT: IRN 🇮🇷 14 - 0 🇰🇭 CAM— AFC (@theafcdotcom) October 10, 2019
Iran continue their fine form with an emphatic win over Cambodia in the #AsianQualifiers Group C! pic.twitter.com/krGoncuLOV
واللافت، أن معظم التقارير وصفت المشجع الكمبودي بـ"أكثر مشجع متفان"، ليس لقطعه آلاف الكيلومترات فحسب، بل لتواجده وحيدا في المدرجات المخصصة لمشجعي المنتخب الضيف، وقيامه بالتشجيع طوال دقائق المباراة رغم الأهداف الكثيرة التي كانت تتلقاها شباك كمبوديا.
История самого преданного болельщикам в мире!— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 11, 2019
Ради матча любимой команды он проехал 6000 километров, а она проиграла 0:14https://t.co/ZZv1BB899apic.twitter.com/ptEHKW9Wiw
يذكر أن المباراة أقيمت أول أمس الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.
المصدر: sport-express.ru