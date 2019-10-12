سلطت العديد من التقارير الضوء على مشجع كمبودي خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإيراني على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

This Cambodian fan has traveled around 6,000 kilometers to support his country.



Cambodia lost 14-0 but he never stopped cheering. Is he the most dedicated football supporter in the world?🤔#IranCombodia@tarafdari_com@BabaGol_pic.twitter.com/VKw5q2NfF8 — Mohammad Mohammadkhani (@M0_Mkh) October 10, 2019

وقطع المشجع الكمبودي 6000 كم لمؤازرة منتخب بلاده رغم المهمة المستحيلة بمجاراة أصحاب الأرض الذين أنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة قياسية 14-0.

FT: IRN 🇮🇷 14 - 0 🇰🇭 CAM



Iran continue their fine form with an emphatic win over Cambodia in the #AsianQualifiers Group C! pic.twitter.com/krGoncuLOV — AFC (@theafcdotcom) October 10, 2019

واللافت، أن معظم التقارير وصفت المشجع الكمبودي بـ"أكثر مشجع متفان"، ليس لقطعه آلاف الكيلومترات فحسب، بل لتواجده وحيدا في المدرجات المخصصة لمشجعي المنتخب الضيف، وقيامه بالتشجيع طوال دقائق المباراة رغم الأهداف الكثيرة التي كانت تتلقاها شباك كمبوديا.

История самого преданного болельщикам в мире!



Ради матча любимой команды он проехал 6000 километров, а она проиграла 0:14https://t.co/ZZv1BB899apic.twitter.com/ptEHKW9Wiw — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 11, 2019

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يذكر أن المباراة أقيمت أول أمس الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

المصدر: sport-express.ru