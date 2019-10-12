الأمريكي دواير يعتزل السباحة بعد إيقافه بسبب المنشطات

أعلن الأمريكي كونور دواير بطل الأولمبياد مرتين، أنه قرر اعتزال السباحة بعد إيقافه لمدة 20 شهرا بسبب المنشطات مما يحرمه من التنافس في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أمس الجمعة أن محكمة التحكيم الأمريكية صدقت على عقوبة إيقاف دواير لمدة 20 شهرا (بدأت العقوبة من 21 ديسمبر العام الماضي) بعد اكتشاف مادة محظورة في عيناته عند الكشف عن المنشطات خارج المنافسات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

AAA Panel Imposes 20-Month Sanction on U.S. Swimming Athlete Conor Dwyer for Doping Violation https://t.co/pXyBVfjx2Dpic.twitter.com/ydvv0VY1Bs — USADA (@usantidoping) October 11, 2019

وأوضح دواير البالغ 30 عاما أنه كان يحصل على علاج بناء على توصية من طبيب ولم يدرك أنه يحتوي على هرمون التستوستيرون.

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وقال السباح الأمريكي: "أكد الطبيب لي أن اللجنة الأولمبية الأمريكية أقرت هذا العلاج قبل أن أوافق على تناوله وبدون هذا التأكيد لما قبلت هذا العلاج الضروري".

المصدر: رويترز