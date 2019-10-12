الروسي مدفيديف يقصي تسيتسيباس ويصل نهائي بطولة شنغهاي (فيديو)
نجح الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا عالميا في الوصول لنهائي دورة شنغهاي، ثامن دورات الماسترز للألف نقطة في التنس بفوزه السبت على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بواقع7-6 (7-5) و7-5.
وتأهل مدفيديف البالغ 23 عاما إلى نهائي إحدى الدورات أو البطولات للمرة التاسعة هذا العام والسادسة تواليا، في سعيه لإحراز لقبه الرابع هذا الموسم.
SIX STRAIGHT FINALS FOR MEDVEDEV 😲— ATP Tour (@atptour) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩
🇷🇺 @DaniilMedwed makes his sixth consecutive #ATPTour final after defeating Tsitsipas in Shanghai!
🎥: @TennisTV | @SH_RolexMasterspic.twitter.com/bWsQUYgchF
وأتى فوز الروسي الذي بلغ نهائي النسخة الأخيرة من بطولة فلاشينغ ميدوز، رابع بطولات الغراند سلام، على تسيتسيباس السادس، بعد يوم من تجريد الأخير لمنافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا من لقبه في مباراة من ثلاث مجموعات.
المصدر: "أ ف ب"