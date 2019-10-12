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مخاوف من عدم تنظيم سباق جائزة اليابان الكبرى بسبب الإعصار

الرياضة

مخاوف من عدم تنظيم سباق جائزة اليابان الكبرى بسبب الإعصار
AFP BEHROUZ MEHRI
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يأمل مديرو الفرق في تنظيم سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الـ17 من بطولة العالم للفورمولا1غدا، بعد إلغاء جميع فعاليات السبت لمواجهة خطر الإعصار هاغيبيس الذي يهدد سواحل الأرخبيل.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أصدر، بالتنسيق مع إدارة الفورمولا 1 والمسؤولين عن حلبة سوزوكا والاتحاد الياباني للسيارات، بيانا أكد فيه إلغاء جميع أحداث السبت لأسباب تتعلق بالسلامة، الأمر الذي استتبع إطلاق عملية حماية الحلبة والبنى التحتية فور الانتهاء من فترتي التجارب الحرة الجمعة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وذكر البيان الذي أصدره "فيا" أنه في حال تعذر إقامة التجارب الرسمية صباح الأحد والتي كانت مقررة السبت، سيتم اعتماد ترتيب فترة التجارب الحرة الثانية التي أقيمت الجمعة لتحديد جدول الانطلاق.

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وتقام التجارب الرسمية الأحد بقرار من المنظمين بسبب إعصار هاغيبيس الذي يهدد اليابان،

وأوضح المنظمون أن هذا التأجيل مشروط بطقس صباح الأحد على حلبة سوزوكا حيث من المتوقع هبوب رياح قوية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أشارت إلى أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة التي صنفت بأنها "كبيرة وقوية للغاية" وسط أو شرق اليابان في وقت مبكر من مساء السبت، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الإعصار إلى 216 كيلومترا في الساعة.

المصدر: "أ ف ب"

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