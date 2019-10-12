بالفيديو.. القبض على مشجعين بسبب مباراة تشيكيا وإنجلترا

ذكرت صحيفة "غارديان" الإنجليزية أنه تم إلقاء القبض على 31 مشجعا قبل مواجهة إنجلترا مع تشيكيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 بسبب الاشتباك وإلقاء زجاجات على الشرطة التشيكية.

وأوضحت الشرطة في بيان لاحق أن تم القبض على 31 مشجعا، منهم 14 أجنبيا بتهمة السكر وإثارة الشغب في شوارع العاصمة.

وفي حادثة أخرى، قامت مجموعة من 40 مشجعا تشيكيا من مختلف روابط الأندية بالهجوم على نظرائهم الإنجليز وسرقة الأعلام الخاصة بهم.

وحذرت الشرطة قبل المباراة من رفع الأعلام على المباني لتفادي المشاحنات بين الطرفين المتوقعة بسبب التاريخ العنيف للجمهور الإنجليزي.

RT SkyFootball: England fans were involved in violent clashes with police in Prague on Friday night.



More: https://t.co/vyyvqWasx3pic.twitter.com/euyeYKba2R — SportsGridUK (@Sportsgriduk) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

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وتلقت إنجلترا مساء الجمعة خسارة 2-1 في العاصمة التشيكية براغ لتنهي هذه الهزيمة مسيرة منتخب الأسود الثلاثة التي لم تتجرع فيها الهزيمة منذ 2007 في تصفيات بطولة أوروبا وكأس العالم منذ الخسارة 1-0 أمام أوكرانيا في دنيبروبتروفسك.

وبهذا تساوت التشيك مع إنجلترا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات لكن التشيك لعبت 6 مباريات مقابل 5 لإنجلترا، التي ستواجه منتخب بلغاريا في صوفيا الاثنين القادم.

المصدر: وكالات