تصفيات "يورو 2020".. البرتغال تقسو على لوكسمبورغ بثلاثية (فيديو)

تغلب المنتخب البرتغالي على ضيفه اللوكسمبورغي، بثلاثية بيضاء، على ملعب خوسيه ألفالادي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وسجل ثلاثية "برازيل أوروبا" كل من برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو وغونزالو غويديس في الدقائق 16 و65 و89 على الترتيب.



وبهذا الفوز، رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد لوكسمبورغ عند 4 نقاط في المركز الرابع.

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وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، تغلب المنتخب الأوكراني على ضيفه الليتواني بهدفين نظيفين سجلهما روسلان مالينوفسكي في الدقيقتين 29 و85.

ويتصدر المنتخب الأوكراني المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة يتيمة.

المصدر: وكالات