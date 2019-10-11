 
مباشر

الروسي ناغورني يتوّج بذهبية "مجموعة التمارين" في بطولة العالم للجمباز

الرياضة

الروسي ناغورني يتوّج بذهبية
Sputnik Алексей Филиппов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miwn

أحرز الروسي نيكيتا ناغورني الميدالية الذهبية في مسابقة مجموعة التمارين للفردي ضمن بطولة العالم للجمباز، التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية، في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.

واحتل ناغورني المركز الأول برصيد 88.772 نقطة، تاركا الميدالية الفضية لمواطنه أرتور دالالويان صاحب ذهبية بطولة العالم 2018 في الدوحة، والذي جمع 87.165 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكراني أوليغ فيرنيايف، الذي حل ثالثا، برصيد 86.973 نقطة.

ويأتي حصول ناغورني ودالالويان على المركزين الأول والثاني بعد فوز رجال روسيا بأول لقب عالمي في تاريخها في منافسات فرق الرجال أول أمس، وحصول سيدات روسيا على فضية فرق السيدات، لتستعد روسيا بشكل مثالي لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

إقرأ المزيد
روسيا تحصد ذهبية فرق الرجال في بطولة العالم للجمباز لأول مرة في تاريخها
روسيا تحصد ذهبية فرق الرجال في بطولة العالم للجمباز لأول مرة في تاريخها

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة