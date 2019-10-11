الروسي ناغورني يتوّج بذهبية "مجموعة التمارين" في بطولة العالم للجمباز

أحرز الروسي نيكيتا ناغورني الميدالية الذهبية في مسابقة مجموعة التمارين للفردي ضمن بطولة العالم للجمباز، التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية، في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.

واحتل ناغورني المركز الأول برصيد 88.772 نقطة، تاركا الميدالية الفضية لمواطنه أرتور دالالويان صاحب ذهبية بطولة العالم 2018 في الدوحة، والذي جمع 87.165 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكراني أوليغ فيرنيايف، الذي حل ثالثا، برصيد 86.973 نقطة.

🥇 Нагорный завоевал титул абсолютного чемпиона мираhttps://t.co/XIoRJzs5uppic.twitter.com/gh5PkABl9K — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 11, 2019

ويأتي حصول ناغورني ودالالويان على المركزين الأول والثاني بعد فوز رجال روسيا بأول لقب عالمي في تاريخها في منافسات فرق الرجال أول أمس، وحصول سيدات روسيا على فضية فرق السيدات، لتستعد روسيا بشكل مثالي لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

It's a 🇷🇺 🥇 🥈 for Nikita Nagornyy and Artur Dalaloyan in the men's All-around final - and Oleg Verniaiev 🇺🇦 wins 🥉 after a solid performance on all apparatus.#Stuttgart2019pic.twitter.com/tk0r5oxc7k — FIG (@gymnastics) October 11, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru