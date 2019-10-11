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رئيس الوزراء الأردني: تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات

الرياضة

رئيس الوزراء الأردني: تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات
Reuters
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نشر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" علق فيها على هتاف الجماهير الأردنية لصدام حسين خلال مواجهة الأردن والكويت أمس الخميس.

وقال الرزاز في تغريدته: "ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن.
لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لجماهير أردنية قامت باستفزاز الجماهير الكويتية قبيل لقاء منتخبيهما على ملعب عمان الدولي ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكآس آسيا 2023.

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

المصدر: وكالات

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