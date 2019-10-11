ريهانا ترفض المشاركة في حفل السوبر بول الأمريكي

رفضت ريهانا المشاركة في حفل السوبر بول تضامنا مع لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كايبرنيك، ولمعارضتها موقف اتحاد الكرة من اللاعبين المحتجين بالركوع على ركبهم عند عزف النشيد الأمريكي.

وعلقت ريهانا على رفضها المشاركة في حفل السوبر بول العام الماضي في حديث لمجلة "فوغ"، بقولها: "لم أتجرأ على قبول ذلك، من يستفيد من ذلك؟ بالتأكيد ليس شعبي"، مؤكدة أنها ترفض معارضة مبادئها من أجل أرباح مادية.

وعزت الفنانة المتحدرة من باربادوس، رفضها إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، وهو أكثر الأحداث استقطابا للمشاهدين في الولايات المتحدة، إلى التدابير المتخذة في حق اللاعب كابرنيك، الذي ركع عدة مرات خلال أداء النشيد الوطني قبل المباريات، تنديدا بالتمييز العنصري الذي يقاسيه ذوي البشرة الداكنة في الولايات المتحدة.

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واعتبرت الفنانة المتحدرة من باربادوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر من يعاني من الاضطراب العقلي بسبب ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية، في وقت يصف تلك التي يقترفها أفراد من أقليات إثنية في ظروف مشابهة بأنها أعمال إرهابية.

المصدر: وكالات