نفاد "أحذية يسوع" بـ3 آلاف دولار خلال دقائق (فيديو وصور)
أعادت شركة MSCHF في نيورك تصميم الحذاء الرياضيAir Max 97 Nike الأبيض وإضافة رموز دينية عليه، لتعرضه للبيع تحت مسمى "أحذية يسوع" وشعار "المشي على الماء".
وتزعم الشركة أنها قامت بضخ مياه "مقدسة" من نهر الأردن في نعل الحذاء الرياضي وإضافة روائح البخور إليه.
وزينت الجزء العلوي من الأحذية الرياضية بصليب على الأربطة، وفي باطن الحذاء أضيف "نعل أحمر" يشير إلى الأحذية الحمراء التقليدية التي يرتديها البابا، وعلى الجانب مدوّن جزء الإنجيل الذي يشير إلى مشي اليسوع على الماء ("NT 14:25").
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US label MSCHF has turned a pair of Nike Air Max 97s into ‘Jesus Shoes’. The shoes feature a Bible verse, a crucifix threaded through the laces, and are apparently filled with holy water from Jordan! Can someone pinch us? . . . #fashion #shoes #nike #airmax #bizarre #bizarrefashion #trending #jordan #mschf #jesusshoes #jesus
ومن ناحية أخرى، نفت شركة نايكي صلتها بهذا المنتج، حيث أن شركة MSCHF، اشترت 24 زوجا وأعادت تصميمها وإضافة رموز دينية عديدة وعرضتها للبيع بسعر 3 آلاف دولار.
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¿Lo comprarías? Lanzan millonario y polémico modelo de zapatillas inspiradas en Jesús con crucifijos y agua bendita. Además, las plantillas tienen olor a incienso. . . . ARTÍCULO COMPLETO, en el link de nuestra biografía🔝🌟👟🔝👟🌟🔝. . . . #moda #jesusshoes #news #fashion #religion #catolicos #church #zapatillas #instamood #instadaily #instalike #instafollow #sports #photooftheday #tendencias #viral #guioteca
وعلى الرغم من ارتفاع سعر الحذاء الرياضي المعدل إلا أن الكمية نفذت خلال دقائق وبحسب تقارير إخبارية، تم إصدار 20 زوجا فريدا أرسلت منها 6 أزواج إلى المدونين والمشاهير فيما طرح 14 زوجا المتبقية للبيع.
المصدر: eurosport.ru