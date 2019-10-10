نتائج الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022
أجريت اليوم الخميس في القارة الصفراء الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.
💯 All the results from #AsianQualifiers Matchday Three! pic.twitter.com/Fs4fJ843ej— AFC (@theafcdotcom) October 10, 2019
نتائج الجولة الثالثة كاملة:
المجموعة الأولى: الصين 7 - 0 غوام
سوريا 2 - 1 جزر المالديف
المجموعة الثانية: أستراليا 5 - 0 نيبال
الأردن 0 - 0 الكويت
المجموعة الثالثة: إيران 14 - 0 كمبوديا
العراق 2 - 0 هونغ كونغ
المجموعة الرابعة: أوزبكستان 5 - 0 اليمن
السعودية 3 - 0 سنغافورة
المجموعة الخامسة: بنغلاديش 0 - 2 قطر
عمان 3 - 0 أفغانستان
المجموعة السادسة: اليابان 6 - 0 مونغوليا
قرغيزستان 7 - 0 ميانمار
المجموعة السابعة: فيتنام 1 - 0 ماليزيا
الإمارات 5 - 0 إندونيسيا
المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية 8 - 0 سريلانكا
لبنان 2 - 1 تركمانستان
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.
المصدر: RT