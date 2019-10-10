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نتائج الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022

الرياضة

نتائج الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022
AFP
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أجريت اليوم الخميس في القارة الصفراء الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

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نتائج الجولة الثالثة كاملة:

المجموعة الأولى:     الصين  7 - 0  غوام

                      سوريا  2 - 1 جزر المالديف

المجموعة الثانية:     أستراليا  5 - 0  نيبال

                      الأردن  0 - 0  الكويت

المجموعة الثالثة:     إيران  14 - 0  كمبوديا

                       العراق  2 - 0 هونغ كونغ

المجموعة الرابعة:    أوزبكستان  5 - 0 اليمن

                        السعودية  3 - 0 سنغافورة

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المجموعة الخامسة:     بنغلاديش  0 - 2  قطر

                           عمان  3 - 0  أفغانستان

المجموعة السادسة:        اليابان  6 - 0 مونغوليا

                        قرغيزستان  7 - 0  ميانمار

المجموعة السابعة:       فيتنام  1 - 0 ماليزيا

                       الإمارات  5 - 0  إندونيسيا

المجموعة الثامنة:    كوريا الجنوبية  8 - 0 سريلانكا

                              لبنان  2 - 1  تركمانستان

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT

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