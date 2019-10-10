بوتين: سنواصل التعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس خلال المنتدى الرياضي الدولي "روسيا قوة رياضية" أهمية مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وقال بوتين خلال كلمته في افتتاح المنتدى: "نحن نعرف المشاكل التي يواجهها رياضيونا بخصوص قضية المنشطات، وسنعمل بهدوء على حلها".

🗣️ Путин: Россия продолжит сотрудничать с WADAhttps://t.co/4feNMgLcVEpic.twitter.com/39bfFz28WA — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 10, 2019

وأضاف بوتين: "لقد تعاوننا ونتعاون وسنتعاون مع (وادا)، وآمل أن يتم حل جميع القضايا من هذا النوع بشكل عادل، في إطار التشريعات الرياضية، بدون تمييز ضد أي شخص لأسباب سياسية".

وشدد الرئيس الروسي على أن مهمة الرياضة "ليست فصل البلدان والشعوب، بل توحيدها".

وتستضيف هذا العام مدينة نيجني نوفغورود المنتدى الرياضي الدولي "روسيا قوة رياضية" يومي 10 و11 أكتوبر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru