حمى مارادونا تجتاح الملاعب..لاعبة أرجنتينية تسجل هدفا على طريقة الكبار (فيديو)

يبدو أن "حمى مارادونا" تنتشر، وظهر ذلك من خلال هدف سجلته الأرجنتينية لوسيا خينياسو لاعبة خيمناسيا لا بلاتا لتمنح فريقها الفوز 1-0 أمام إنديبندينتي في بطولة ريكسونا.

ونجحت لوسيا بمهارة في التلاعب بستة لاعبات، لتستغل خروج حارسة المرمى وترسل كرة هزت شباك الفريق المنافس في 28 دقيقة من عمر المباراة.

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ولاقى الهدف رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تمت مقارنته من قبل المغردين، بهدف أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا عندما هز مرمى المنتخب الإنجليزي في نصف نهائي مونديال 1986.

ووصف مارادونا الذي يتولى تدريب فريق رجال خيمناسيا لا بلاتا، الهدف بأنه عبقري، والتقطت صورة للنجم الأرجنتيني مع لوسيا الموهوبة.

المصدر: lenta.ru