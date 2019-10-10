برشلونة أكثر أندية أوروبا تسجيلا للأهداف في ملعبه
AFP SASCHA SCHUERMANN
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ذكر تقرير إسباني أن برشلونة الإسباني هو أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في ملعبه بالدوريات الخمسة الكبرى في القارة العجوز.
وحسب موقع "ماركا" الإسباني، فإن برشلونة سجل على ملعبه 16 هدفا من أصل 20 هدفا في "الليغا" هذا الموسم.
2️⃣0️⃣ League goals— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 10, 2019
1️⃣6️⃣ At home
No stadium in Europe cheers as often as the Camp Nou
🔥https://t.co/2dmkRe9Go7pic.twitter.com/sWHXFW4OJG
ويأتي في الوصافة مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 14 هدفا، ثم بايرن ميونيخ الألماني ثالثا برصيد 13 هدفا، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي رابعا بـ12 هدفا، وريال مدريد خامسا برصيد 10 أهداف.
المصدر: ماركا الإسبانية
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