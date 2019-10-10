برشلونة أكثر أندية أوروبا تسجيلا للأهداف في ملعبه

ذكر تقرير إسباني أن برشلونة الإسباني هو أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في ملعبه بالدوريات الخمسة الكبرى في القارة العجوز.

وحسب موقع "ماركا" الإسباني، فإن برشلونة سجل على ملعبه 16 هدفا من أصل 20 هدفا في "الليغا" هذا الموسم.

2️⃣0️⃣ League goals

1️⃣6️⃣ At home



No stadium in Europe cheers as often as the Camp Nou



🔥https://t.co/2dmkRe9Go7pic.twitter.com/sWHXFW4OJG — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 10, 2019

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ويأتي في الوصافة مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 14 هدفا، ثم بايرن ميونيخ الألماني ثالثا برصيد 13 هدفا، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي رابعا بـ12 هدفا، وريال مدريد خامسا برصيد 10 أهداف.

المصدر: ماركا الإسبانية