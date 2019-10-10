منتخب إنجلترا يلوح بالانسحاب من تصفيات يورو 2020

أعلن منتخب إنجلترا عن نيته الانسحاب من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، في حال تعرض أحد من اللاعبين إلى هتافات عنصرية.

وقال المهاجم تامي أبراهام إن لاعبي منتخب الأسود الثلاثة مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام التشيك وبلغاريا في تصفيات البطولة الأوروبية، أيا كانت العواقب.

England stars would go down in history by walking off after racist abuse.



It would be football's line in the sand moment |@MirrorDarrenhttps://t.co/lnCD4UNhTapic.twitter.com/TwRb5S1LsF — Mirror Football (@MirrorFootball) ٨ أكتوبر ٢٠١٩

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وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن هاري كين قائد المنتخب حرص على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل التأكيد على أنه وجميع عناصر الفريق يشعرون بالإهانة في حال تعرض أحد منهم للعنصرية، لذلك سيكون رد الفعل هو الانسحاب إذ لم يشعر الجميع بالراحة، سيتم التحرك خارج الملعب فورا.

وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى الجمعة قبل السفر للعب في بلغاريا الاثنين القادم في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة لمشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية خلال مباراتين في التصفيات الأوروبية أمام التشيك وكوسوفو في يونيو الماضي.

وأعلن "يويفا" عن ثلاث خطوات تصعيدية في حال وجود هتافات عنصرية ويصل الأمر إلى إيقاف المباراة في حال عدم استجابة المشجعين للتحذير من الإذاعة الداخلية للملعب.

وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات في حال فوزها على التشيك وصيفة المجموعة.

المصدر: lenta.ru