5 شروط قبل حضور النساء لمباريات كرة القدم في تبوك السعودية

وافقت الهيئة العامة للرياضة السعودية، على السماح لأهالي مدينة تبوك لحضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة "مجموعة تبوك".

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية في المدينة، 5 شروط، وهي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

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يذكر أن السلطات السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي السماح بدخول النساء إلى الملاعب الرياضية والسماح لهن بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018 .

المصدر: صحيفة "سبق"