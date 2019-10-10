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بيتر تشيك يعود لحراسة الشباك بعيدا عن كرة القدم

الرياضة

بيتر تشيك يعود لحراسة الشباك بعيدا عن كرة القدم
AFP BEN STANSALL
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قرر النجم التشيكي المعتزل بيتر تشيك، حارس مرمى تشيلسي وأرسنال السابق، بدء تحد جديد بعيدا عن كرة القدم، عندما وقع عقدا مع جيلدفورد فينكس البريطاني في رياضة هوكي الجليد.

ويتولى تشيك البالغ 37 عاما منصب المستشار الفني والأداء في تشيلسي منذ يونيو الماضي بعد إعلان الاعتزال، لكنه قرر استغلال وقت فراغه في لعب هوكي الجليد مع فريقه الجديد الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة.

وقال تشيك في بيان نشره على موقع ناديه الجديد: "أنا سعيد بفرصة اللعب مع فينكس للحصول على خبرة، أتمنى مساعدة هذا الفريق الشاب على تحقيق أهدافه لهذا الموسم ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المباريات عندما تتاح لي فرصة اللعب".

وأضاف: "بعد 20 عاما كمحترف في كرة القدم ستكون تجربة رائعة لي باللعب في الرياضة التي أحببتها وشاهدتها وأنا طفل".

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وسيخوض تشيك، الذي لعب في هوكي الجليد قبل التحول إلى كرة القدم، مباراته الأولى مع فينكس الأحد ضد سويندون وايلد كاتس.

يذكر أن تشيك قاد تشيلسي إلى 13 لقبا من بينها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال 11 عاما قضاها بين صفوفه، قبل أن ينتقل إلى أرسنال عام 2015.

المصدر: وكالات

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