بيتر تشيك يعود لحراسة الشباك بعيدا عن كرة القدم

قرر النجم التشيكي المعتزل بيتر تشيك، حارس مرمى تشيلسي وأرسنال السابق، بدء تحد جديد بعيدا عن كرة القدم، عندما وقع عقدا مع جيلدفورد فينكس البريطاني في رياضة هوكي الجليد.

ويتولى تشيك البالغ 37 عاما منصب المستشار الفني والأداء في تشيلسي منذ يونيو الماضي بعد إعلان الاعتزال، لكنه قرر استغلال وقت فراغه في لعب هوكي الجليد مع فريقه الجديد الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6ybpic.twitter.com/kyQuERVBHa — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) ٩ أكتوبر ٢٠١٩

وقال تشيك في بيان نشره على موقع ناديه الجديد: "أنا سعيد بفرصة اللعب مع فينكس للحصول على خبرة، أتمنى مساعدة هذا الفريق الشاب على تحقيق أهدافه لهذا الموسم ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المباريات عندما تتاح لي فرصة اللعب".

وأضاف: "بعد 20 عاما كمحترف في كرة القدم ستكون تجربة رائعة لي باللعب في الرياضة التي أحببتها وشاهدتها وأنا طفل".

ICYMI: @petrcech is to make his ice hockey debut this weekend! 🏒 — Chelsea FC (@ChelseaFC) ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

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وسيخوض تشيك، الذي لعب في هوكي الجليد قبل التحول إلى كرة القدم، مباراته الأولى مع فينكس الأحد ضد سويندون وايلد كاتس.

يذكر أن تشيك قاد تشيلسي إلى 13 لقبا من بينها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال 11 عاما قضاها بين صفوفه، قبل أن ينتقل إلى أرسنال عام 2015.

المصدر: وكالات