روسيا أجابت على تساؤلات "وادا" بشأن تلاعب بالبيانات

أكد وزير الرياضة الروسي بافيل كولوبكوف أن بلاده ردت بالكامل على جميع التساؤلات التي أثارتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بشأن تناقضات في البيانات المقدمة إليها من مختبر موسكو.

وقال كولوبكوف في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية "نحن متأكدون من أننا نفذنا جميع المتطلبات (...) ونحن على استعداد لمواصلة التعاون للخروج من هذا الوضع بأسرع وقت ممكن حتى لا تكون هناك أسئلة أخرى موجهة إلى روسيا.

وأعرب مدير الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات يوري غانوس عن اعتقاده بوجود تلاعب طوعي بالبيانات، متوقعا فرض عقوبات "قاسية جدا" قد تكلف مشاركة روسيا في أولمبيادي طوكيو 2020 وبكين 2022 على المحك، على الأقل.

لكن غانوس، المعين في عام 2017 لرئاسة "روسادا" من أجل استعادة مصداقيتها، قال في حديث لمجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية "التغييرات في البيانات كبيرة وهامة جدا، وهي توحي بأنها لم تتم من قبيل الصدفة".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بحزمة بيانات تم مسحها، لكن تم تعديلها أو تحديثها في بعض الأماكن. حاول شخص ما إخفاء المعلومات بشكل كبير. قد يتعلق الأمر أيضا بأسماء رياضيين".

وبحسب غانوس، فإن التغييرات لا تتعلق فقط بالماضي البعيد، ولكن يمكن أن تتعلق بحالات حصلت مؤخرا. وقال: "نحن نتحدث عن أشهر، آخر التعديلات تعود إلى الفترة من ديسمبر 2018 ويناير 2019".

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ومنحت "وادا" روسيا عشية انطلاق بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة بين 27 سبتمبر الماضي و6 أكتوبر الحالي، مهلة 3 أسابيع لتوضيح ما اعتبرته "تناقضات" في البيانات المقدمة إليها من مختبر موسكو خصوصا فيما يتعلق بمسح فحوصات إيجابية.

وأشارت "وادا" إلى أنها "تلقت ردا من السلطات الروسية" على نحو 30 استفسارا وأنه سيتم تحليله من قبلها و"خبراء الطب الشرعي المستقلين" الذين سيقدمون تقريرا بعد ذلك.

وتواجه روسيا احتمال الإيقاف مجددا من قبل الوكالة الدولية إذا ما فشلت أجوبتها في توضيح سبب عدم ظهور بعض الأدلة على الاختبارات الإيجابية التي تم تسليمها من قِبل المبلغين في البيانات التي قدمها مختبر مكافحة المنشطات في موسكو في يناير الماضي، ما من شأنه أن يثير احتمال فرض حظر جديد عليها في الفترة التي تسبق دورة طوكيو للألعاب الأولمبية لعام 2020.

ومنع الاتحاد الروسي لألعاب القوى من المشاركة في المنافسات الدولية منذ عام 2015 في أعقاب اتهامات بالتنشط الممنهج في روسيا بين عامي 2011 و2015، والتي تم تمديدها في سبتمبر الماضي.

المصدر:"أ ف ب"