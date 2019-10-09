جنابري يحطم رقم كلوزه القياسي مع "المانشافت"

حطم الألماني سيرغي جنابري (24 عاما) رقم مواطنه ميروسلاف كلوزه كأسرع لاعب يسجل 10 أهداف مع المنتخب الألماني، بتسجيله هدفا في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع الأرجنتين اليوم.

وحسب موقع "سكواوكا" للإحصاءات، فإن جنابري سجل خلال مشاركاته الـ 11 مع المانشافت، هدفه الدولي العاشر، محطما الرقم السابق المسجل باسم كلوزه الذي وصل إلى هذا الرقم بعد مشاركته في 13 مباراة.

Serge Gnabry has now scored 10 goals in 11 games for the Germany National team.



An unreal talent for Die Mannschaft. pic.twitter.com/khNWTvcT21 — Squawka Football (@Squawka) October 9, 2019

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كما بلغ عدد أهداف جنابري 6 أهداف بقميص المانشافت منذ بداية عام 2019، أكثر من أي لاعب آخر في منتخب بلاده.



يذكر أن المباراة انتهت بتعادل المنتخبين 2-2، في المباراة الودية التي جرت بينهما على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب ألمانيا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، فيما تستعد كتيبة التانغو لتصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: وكالات