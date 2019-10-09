مدرب المنتخب العراقي: ما يحدث في العراق قد يؤثر على لاعبينا

أعرب مدرب المنتخب العراقي، السلوفيني ستريشكو كاتاتنيش، عن أسفه لما يحدث في العراق، مشيرا إلى أن "ذلك سيؤثر على اللاعبين، لكن أغلبهم من المحترفين وسيقدمون كل ما لديهم من أجل بلدهم".

وأوضح كاتاتنيش خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة العراق وهونغ كونغ، يوم غد الخميس، في البصرة: "نحن جاهزون لمباراة الغد، وسنفرح الجماهير العراقية بكسب نقاطها، جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، خضنا جولتين تدريبيتين، واليوم لدينا حصة تدريبية أيضا، سنضع فيها اللمسات الأخيرة قبل دخول مباراة الغد".

وأضاف أن "مباراة الغد تعد الثانية لنا في التصفيات، ويجب أن نحقق فيها العلامة الكاملة بالرغم من أن لدينا 6 مباريات غيرها".

من جهته، قال لاعب المنتخب العراقي، همام طارق، خلال المؤتمر الصحفي إن "المباراة ليست سهلة، ونسعى لتحقيق الفوز فيها، الشعب العراقي ينتظر الفرحة وسنزفها لهم من البصرة الفيحاء".

وأضاف: "أنا وكل زملائي اللاعبين سعداء بخوض أول مباراة رسمية على أرضنا وبين جماهيرنا، وعلينا أن نكمل الفرحة بتحقيق العلامة الكاملة".

ويلعب العراق إلى جانب هونغ كونغ في المجموعة الثالثة بالإضافة لكل من البحرين وإيران وكمبوديا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المصدر: RT