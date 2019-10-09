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قبل الكلاسيكو.. برشلونة يخسر جهود ديمبلي بسبب الإيقاف

الرياضة

قبل الكلاسيكو.. برشلونة يخسر جهود ديمبلي بسبب الإيقاف
AFP JOSEP LAGO
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من المقرر أن يغيب، عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة عن مباراة القمة أمام ريال مدريد عقب إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقافه مباراتين بسبب إساءة لفظية تجاه حكم.

وحصل ديمبلي على بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز برشلونة 4-0 على ضيفه إشبيلية الأحد الماضي، إذ ذكر أنطونيو ماتيو لاهوز حكم المباراة في تقريره أن ديمبلي أشار إليه وقال:"أنت سيئ للغاية".

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وسيغيب المهاجم الفرنسي، الذي شارك في التشكيلة الأساسية أمام إشبيلية على حساب مواطنه أنطوان غريزمان المنضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو، سيغيب عن المباراة المقبلة في الدوري أمام إيبار في 19 أكتوبر الحالي وعن مواجهة ريال مدريد متصدر المسابقة في برشلونة يوم 26 من الشهر نفسه.

وسيغيب جيرار بيكيه عن مباراة إيبار أيضا بعد حصوله على الإنذار الخامس لكنه سيشارك أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

المصدر: رويترز

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