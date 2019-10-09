زوجة روني تتهم زوجة فاردي بتسريب أخبارها والأخيرة ترد

نشرت كولين زوجة النجم الإنجليزي، واين روني، بيانا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيه هوية من سرب جميع أخبارها الشخصية والأسرار عن حياتها لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعانت كولين وزوجها المحترف في صفوف دي سي يونايتد الأمريكي كثيرا من نشر أخبار يفترض أنها شخصية وتتعلق بأدق تفاصيل حياتها العائلية. وبعد خطة ذكية جدا، وجدت أن مصدر تسريب هذه المعلومات، هي أقرب صديقة لها وهي "ريبيكا"، زوجة الهداف الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وكتبت كولين في بيانها على "إنستغرام": "وصل لصحيفة ذا صن الكثير من الأخبار والمعلومات الخاصة بصديقاتي وعائلتي دون أي تصريح مني لنشر هذه التفاصيل، وبعد فترة طويلة من محاولتي الوصول لمصدر هذا التسريب المزعج، استطعت الوصول لهوية المسؤول عن نقل أخباري، كانت لدي أسباب في هذا الشك".

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) ٩ أكتوبر ٢٠١٩

وأضافت: "لكي أجعل شكوكي مؤكدة نفذت فكرة، منعت الجميع من رؤية ما أنشره من (ستوري) على حسابي في "إنستغرام"، ما عدا حساب الشخص المشكوك فيه، وبالتأكيد كان المتابعون لي يتعجبون من سبب توقفي عن نشر ستوري طوال تلك الفترة على حسابي الخاص".

وتابعت: "على مدار 5 أشهر، كنت أنشر أخبارا عن حياتي وانتظر هل سيتم نشرها في الصحيفة، وكانت المفاجأة نعم تم نشرها، مثل معلومة العودة للعمل التلفزيوني، وأخبار عن أعمال التطوير في المنزل الجديد".

واختتمت: "احتفظت بصورة تؤكد أن جميع ما نشرته من ستوري كان يمكن لشخص واحد فقط أن يراها، وكان هذا الشخص هو ريبيكا فاردي".

وبعد ساعة من نشر كولين للبيان، أبدت ريبيكا زوجة مهاجم ليستر سيتي استغرابها من الاتهام الموجه لها وعلقت في حسابها على "إنستغرام" قائلة: "لا أصدق أنني مضطرة لكتابة هذا الكلام، أنا حامل وفي عطلة وفي حيرة لسبب قيامها بذلك، يجب عليّ الآن أخذ مشورة قانونية لأنني لا أستطيع التعامل مع هذا الإجهاد بنفسي بما أنني حامل".

المصدر: "إنستغرام"