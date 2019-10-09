كولومبيا تتخلى عن نجومها قبل مواجهة تشيلي والجزائر

تم استبعاد نجمي منتخب كولومبيا لكرة القدم خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو عن وديتي تشيلي والجزائر، بحسب ما قال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الثلاثاء.

وقال مدرب المنتخب الكولومبي:"كل القرارات التي اتخذها في حياتي كمدرب تكون ردا على سؤال بسيط: ما هو الأفضل للفريق؟ لا شيء أكثر من ذلك".

تابع "أريد الحصول على أفضل اللاعبين من حيث الجهوزية عندما تكون الأمور حاسمة".

ونفى كيروش أن يكون خاميس، العائد إلى ريال مدريد الاسباني بعد إعارة مع بايرن ميونيخ الألماني، قد طلب إعفاءه من التشكيلة للتركيز مع فريقه بغية الحصول على مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية.

Dos ausencias de peso: James Rodríguez y Radamel Falcao no fueron citados en Colombia para amistosos ante Chile y Argelia https://t.co/of2Fw4NSSCpic.twitter.com/1TkBdsCdGN — 24 Horas (@24HorasTVN) ٢ أكتوبر ٢٠١٩

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وقال كيروش أن فالكاو البالغ 33 عاما وأفضل هداف في تاريخ كولومبيا، غاب تقريبا عن نصف مباريات منتخب ببلاده منذ خضوعه لجراحة في ركبته في عام 2014، وهو في "فترة صعبة" بعد انتقاله إلى غلطة سراي التركي المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

مضيفا:" لدى اللاعب "مباريات عدة ورحلات عدة، ويجب أن تعرف كيف تحافظ على لاعبيك إذا أردت أن تحظى بفريق جيد".

وتلعب كولومبيا مع تشيلي السبت في مدينة أليكانتي الإسبانية، ثم الجزائر في مدينة ليل الفرنسية في 15 أكتوبر.

وتنطلق تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في مارس المقبل.

المصدر: "أ ف ب"