روسيا تحرز فضية الفرق في بطولة العالم للجمباز

أحرزت روسيا، اليوم الثلاثاء، الميدالية الفضية في مسابقة فرق السيدات ضمن بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.

وجمعت سيدات روسيا 166.529 نقطة، فيما كان الذهب من نصيب المنتخب الأمريكي بـ 172.330 نقطة، ونال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بـ 164.796 نقطة.

A historic result in the women's team final as the USA 🇺🇸 take yet another 🥇 - but Italy 🇮🇹 win their first medal since 1950!

🇺🇸 🥇

🇷🇺 🥈

🇮🇹 🥉#Stuttgart2019pic.twitter.com/DPaO9ixbpJ — FIG (@gymnastics) October 8, 2019

ومثلت فريق سيدات روسيا كل من أنجيلينا ميلنيكوفا، ليليا أخايموفا، ألكسندرا شيكولدينا، أناستاسيا أغافونوفا، داريا سبيريدونوفا، ماريا باسيكا (احتياط).

🥈 Российские гимнастки завоевали серебро в командном турнире на ЧМ в Германииhttps://t.co/18RIeOR4K3pic.twitter.com/7g3p12Unn9 — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 8, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru