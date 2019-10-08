روسيا تحرز فضية الفرق في بطولة العالم للجمباز
أحرزت روسيا، اليوم الثلاثاء، الميدالية الفضية في مسابقة فرق السيدات ضمن بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.
وجمعت سيدات روسيا 166.529 نقطة، فيما كان الذهب من نصيب المنتخب الأمريكي بـ 172.330 نقطة، ونال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بـ 164.796 نقطة.
A historic result in the women's team final as the USA 🇺🇸 take yet another 🥇 - but Italy 🇮🇹 win their first medal since 1950!— FIG (@gymnastics) October 8, 2019
🇺🇸 🥇
🇷🇺 🥈
🇮🇹 🥉#Stuttgart2019pic.twitter.com/DPaO9ixbpJ
ومثلت فريق سيدات روسيا كل من أنجيلينا ميلنيكوفا، ليليا أخايموفا، ألكسندرا شيكولدينا، أناستاسيا أغافونوفا، داريا سبيريدونوفا، ماريا باسيكا (احتياط).
🥈 Российские гимнастки завоевали серебро в командном турнире на ЧМ в Германииhttps://t.co/18RIeOR4K3pic.twitter.com/7g3p12Unn9— РИА Новости Спорт (@rsportru) October 8, 2019
المصدر: rsport.ria.ru