الروسي مدفيديف يعبر بسهولة لثالث أدوار بطولة شنغهاي
AFP NOEL CELIS
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه اليوم على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين نظيفتين.
وحسم مدفيديف البالغ 23 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-1، خلال 54 دقيقة فقط.
A dominant performance from @DaniilMedwed. 👏— ATP Tour (@atptour) October 8, 2019
The World No. 4 charges past Cameron Norrie 6-3, 6-1. #RolexShMasterspic.twitter.com/nfRqEsMFqG
ويواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها زهاء 7.5 ملايين دولار، الكندي فاسيك بوسبيسيل الفائز بدوره على البرتغالي جواو سوزا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.
المصدر: rsport.ria.ru
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