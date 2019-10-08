الروسي مدفيديف يعبر بسهولة لثالث أدوار بطولة شنغهاي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه اليوم على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين نظيفتين.

وحسم مدفيديف البالغ 23 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-1، خلال 54 دقيقة فقط.

A dominant performance from @DaniilMedwed. 👏



The World No. 4 charges past Cameron Norrie 6-3, 6-1. #RolexShMasterspic.twitter.com/nfRqEsMFqG — ATP Tour (@atptour) October 8, 2019

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ويواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها زهاء 7.5 ملايين دولار، الكندي فاسيك بوسبيسيل الفائز بدوره على البرتغالي جواو سوزا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.

المصدر: rsport.ria.ru