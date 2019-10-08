 
مباشر

الروسي مدفيديف يعبر بسهولة لثالث أدوار بطولة شنغهاي

الرياضة

الروسي مدفيديف يعبر بسهولة لثالث أدوار بطولة شنغهاي
AFP NOEL CELIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miav

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه اليوم على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين نظيفتين.

وحسم مدفيديف البالغ 23 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-1، خلال 54 دقيقة فقط.

إقرأ المزيد
فيدرر إلى ثمن نهائي بطولة شنغهاي (فيديو)
فيدرر إلى ثمن نهائي بطولة شنغهاي (فيديو)

ويواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها زهاء 7.5 ملايين دولار، الكندي فاسيك بوسبيسيل الفائز بدوره على البرتغالي جواو سوزا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تغير التواجد الأمريكي شمال سوريا؟