 
مباشر

تعرف على موعد تسليم ميسي الحذاء الذهبي السادس

الرياضة

تعرف على موعد تسليم ميسي الحذاء الذهبي السادس
AFP JAVIER SORIANO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi9r

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، لتسلم الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن أحرز 36 هدفا بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وتم الكشف عن موعد تسلم ميسي الحذاء الذهبي السادس في تاريخه، وذلك يوم 16 أكتوبر المقبل، بحسب "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وسبق أن حصل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009–2010، 2011–2012، 2012–2013، 2016–2017، 2017–2018.

إقرأ المزيد
ميسي يؤكد بأنه
ميسي يؤكد بأنه "جلاد" إشبيلية بهدف عالمي (فيديو)

وسيغيب ميسي قائد منتخب التانغو غدا الأربعاء عن المواجهة الودية لمنتخب بلاده ونظيره الألماني ضمن استعدادات الأول لتصفيات مونديال الدوحة 2022، والثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، وذلك لتلقيه عقوبة الإيقاف لثلاثة أشهر التي تعرّض لها في الثالث من أغسطس الماضي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي حل فيها منتخب بلاده ثالثا.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 22 مباراة رسمية وودية، حيث كانت الأفضلية للتانغو الذي فاز في 10 مناسبات مقابل 4 تعادلات و8 انتصارات للمانشافت.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تغير التواجد الأمريكي شمال سوريا؟