تعرف على موعد تسليم ميسي الحذاء الذهبي السادس

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، لتسلم الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن أحرز 36 هدفا بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وتم الكشف عن موعد تسلم ميسي الحذاء الذهبي السادس في تاريخه، وذلك يوم 16 أكتوبر المقبل، بحسب "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وسبق أن حصل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009–2010، 2011–2012، 2012–2013، 2016–2017، 2017–2018.

Messi will receive his sixth European Golden Shoe on October 16.

- FIRST player in football HISTORY to win the Golden Boot for 3 years in a row

- Record 6 Golden Boots for the GOAT 🐐 pic.twitter.com/Pv6JGiEH7n — #MessiFC #ValvardeOut (@MessiLiio) ٨ أكتوبر ٢٠١٩

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وسيغيب ميسي قائد منتخب التانغو غدا الأربعاء عن المواجهة الودية لمنتخب بلاده ونظيره الألماني ضمن استعدادات الأول لتصفيات مونديال الدوحة 2022، والثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، وذلك لتلقيه عقوبة الإيقاف لثلاثة أشهر التي تعرّض لها في الثالث من أغسطس الماضي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي حل فيها منتخب بلاده ثالثا.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 22 مباراة رسمية وودية، حيث كانت الأفضلية للتانغو الذي فاز في 10 مناسبات مقابل 4 تعادلات و8 انتصارات للمانشافت.

المصدر: وكالات