إنتر ميلان يعرقل المفاوضات.. وميلان يعين مدربا جديدا

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي على أن ستيفانو بيولي سيكون المدير الجديد لميلانو،الثلاثاء، ليكون مستعدا لإقالة ماركو جيامباولو في وقت لاحق اليوم، بسبب النتائج السيئة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن مدرب إنتر ميلان السابق لوتشانو سباليتي كان في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان، بطل إيطاليا 18 مرة.

ولم تنجح المفاوضات بين سباليتي وإنتر بسبب عدم الوصول لاتفاق حول التعويضات التي سينالها إثر إقالته من منصبه، علما بأنه لا يزال مرتبطا بعقد معه حتى 2021.

ويحصل سباليتي في الوقت الحالي على راتبه الشهري بشكل طبيعي من إنتر بعدما رحل بنهاية الموسم الماضي عن الفريق وجاء أنطونيو كونتي بديلا له.

لتقرر إدارة ميلان الانتقال إلى خيار ستيفانو بيولي، الذي أقيل من قبل فيورنتينا في أبريل الماضي لتدريب ميلان بطل أوروبا 7 مرات والذي توج للمرة الأخيرة بطلا لإيطاليا عام 2011.

وبحسب الموقع الإيطالي فإن ميلان قد أبلغ قراره إلى جيامباولو ، في حين أن بيولي مستعد لتوقيع عقده مع فريق سان سيرو مساء اليوم.

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واستلم جيامباولو البالغ 52 عاما تدريب الفريق خلفا للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو خلال الصيف الماضي، لكن الفريق مني بأربع هزائم في 7 مباريات حتى الآن تحت إشرافه.

ويحتل ميلان المركز الثالث عشر في الدوري المحلي متقدما بفارق 3 نقاط فقط عن أول الهابطين.

المصدر: "كالتشيوميركاتو"