بالفيديو.. مقاتل كاد أن يودي بحياة خصمه بسبب فورة غضب

كاد أن يودي المقاتل الأرمني رافائيل إبراهاميان بحياة خصمه التركي باتوخان أكدومان في أحد نزالات Gorilla Fighting Championship 18 للفنون القتالية المختلطة في مدينة سمارا الروسية.

وتمكن المقاتل الأرمني من السيطرة على خصمه خلال الجولة الأولى من المواجهة بينهما، ليحكم ذراعه حول عنقه، في محاولة لخنق المنافس.

Ermeni UFC dövüşçüsü Rafael Abrahamyan, Türk dövüşçümüz Batuhan Akduman'ı öldürme girişiminde bulundu. pic.twitter.com/aITpoE84vL — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) ٦ أكتوبر ٢٠١٩

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ولم يستجب إبراهاميان لطلب حكم النزال بإطلاق سراح خصمه التركي، مما اضطر الحكم لإبعاده عنوة، واستدعاء الأطباء بسرعة لحلبة النزال، حيث استلقى المقاتل التركي دون حراك.

وسبق النزال مجموعة من التصريحات المستفزة كما هي العادة، إذ وعد التركي أكدومان أنه سيجلب رأس خصمه لبلاده، بدوره رد إبراهاميان أنه لن يسمح لمنافسه مغادرة حلبة النزال دون كسر فكه أو خنقه هناك.

وتعكس تلك الاستفزازات، توتر العلاقات الأرمنية التركية التي تتسم بالعدائية تاريخيا، بسبب عدد من القضايا التاريخية والسياسية، ومنها قضية الإبادة الجماعية للأرمن عام 2015، والمحاولات المستمرة من جانب تركيا لإنكارها.

المصدر: eurosport.ru