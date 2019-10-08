الصين "تعلّق" بث المباريات الاستعراضية لأندية الـ NBA

أعلنت القناة الرسمية الصينية الثلاثاء أنها سوف "تعلّق على الفور" خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لأندية دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين المقررة في الصين هذا الأسبوع.

وأرجعت القناة قرارها لتزايد تداعيات تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ.

Why was the NBA so upset by Daryl Morey's Hong Kong tweet?



The league has 800 million viewers in China (that's more than 2X the entire U.S. population) pic.twitter.com/C2Q28rI7Se — Bloomberg TicToc (@tictoc) ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وكتبت القناة في حسابها على موقع "تويتر": "نعتقد أن أي تعليقات تتحدى السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي لا تدخل في نطاق حرية التعبير".

وتابعت: "لتحقيق هذه الغاية، قررت القناة الرياضية في "سي سي تي في" أن تعلق على الفور بث المباريات التحضيرية لموسم الدوري الأمريكي للمحترفين (في الصين)، وستجري تحقيقا على الفور في كل سبل التعاون والتواصل مع الدوري الامريكي للمحترفين".

المصدر: "أ ف ب"