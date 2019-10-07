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سمبدوريا يتخلى عن دي فرانشيسكو بعد سبع مراحل من عمر "الكالتشيو"

الرياضة

سمبدوريا يتخلى عن دي فرانشيسكو بعد سبع مراحل من عمر
AFP Andreas SOLARO
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أعلن نادي سمبدوريا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مشترك لإنهاء عقد مدربه، أوزيبيو دي فرانشيسكو، بعد سبع مراحل من عمر الدوري.

وتأتي إقالة المدرب السابق لروما، بعد بداية كارثية لسمبدوريا هذا الموسم، تلقى خلالها ست هزائم في سبع مباريات.

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ويحتل سمبدوريا المركز الـ 20 الأخير في الترتيب، بفارق 16 نقطة عن المتصدر يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن اسمي ستيفانو بيولي، المدرب السابق لإنتر، أو كلاوديو رانييري الذي خلف دي فرانشيسكو موقتا في روما بعد رحيله في الموسم الماضي، مطروحان بدلا منه في سمبدوريا.

المصدر: أ ف ب

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