محمد صلاح يظهر في إعلان جديد رفقة عمرو دياب (فيديو)

ظهر المصريان، اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمطرب الشهير عمرو دياب، في إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات العالمية.

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وتنتظر ليفربول مواجهة نارية، الأحد 20 أكتوبر الجاري، خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد، في مباراة سيتيح الفوز بها للاعبي "الريدز" تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في 18 مباراة متتالية في "البريمير ليغ"، ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي.

المصدر: وكالات