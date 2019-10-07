مصر.. لاعب كرة قدم احتفل على طريقة "سبايدر مان" والحكم يعاقبه (فيديو)

احتفل اللاعب المصري كريم طارق على طريقة "سبايدر مان" عقب تسجيله هدفا لفريقه طلائع الجيش في مرمى بيراميدز في إطار الدوري المصري الممتاز، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

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وتسبب ارتداء اللاعب لقناع "الرجل العنكبوت" بمعاقبته، حيث أشهر له حكم اللقاء، أمين عمر، البطاقة الصفراء، وهو ما أثار جدلا حول صحة القرار من عدمه.

ولا تضم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنودا صريحة حول ضرورة إشهار بطاقات للاعب الذي يرتدي قناعا داخل الملعب، بعكس خلع القمصان الذي سيتوجب بطاقة صفراء.

وأكد كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، أنه قرر الاحتفال بقناع "سبايدر مان" مثلما يفعل الغابوني أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.

وأكمل كريم طارق: "تعجبت من رد فعل الحكم، أعلم أنه من الممكن الحصول على إنذار ولا مشكلة في ارتداء القناع".

واختتم طارق حديثه قائلا: "لكنني تفاجئت بأنه يأخذ القناع وبيقولي يلا على ملعبك وبيرميه برة، ليس من حقه أن يتعامل معي بهذا الشكل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية