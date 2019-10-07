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مباراة كرة قدم تتحول لحلبة مصارعة والحكم يشهر 8 بطاقات حمراء (فيديو)

الرياضة

مباراة كرة قدم تتحول لحلبة مصارعة والحكم يشهر 8 بطاقات حمراء (فيديو)
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تحولت مباراة كرة قدم في الدوري الغواتيمالي لـ "حلبة مصارعة" بعد أن اندلع شجار عنيف على أرضية ملعب مباراة "مونيسيبال" و"إكسلاجو"، أمس الأحد، شارك فيه أغلب لاعبي الفريقين.

واندلعت شرارة الشجار في الدقيقة 59 عندما سجل أصحاب الأرض الهدف الأول، وبدأ تلاسن بين اللاعبين قبل أن يتطور بلمح البصر بسبب أجواء المباراة المشحونة إلى عراك عنيف بالأيدي والأرجل على حد سواء.

وشارك في الشجار اللاعبون الاحتياطيون من الفريقين أيضا.

وأشهر حكم اللقاء 8 بطاقات حمراء، كان نصيب فريق مونيسيبال بطاقتين، وفريق إكسلاجو 4 بطاقات، في ما كانت البطاقتان المتبقيتان من نصيب مدربي الفريقين.

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يذكر أن مونيسيبال متصدر الدوري المحلي حسم اللقاء لمصلحته بهدفين نظيفين.

المصدر: لينتا رو

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