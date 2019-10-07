حصيلة "متواضعة" للعرب في مونديال الدوحة لأم الألعاب

نجحت 4 دول عربية فقط في الوصول لمنصات التتويج، في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت فعالياتها في قطر، يوم الأحد، رغم مشاركة 16 دولة عربية.

وأحرزت قطر ميداليتين، بواقع ذهبية لـمعتز برشم في الوثب العالي، وبرونزية لـعبد الرحمن صامبا في سباق 400 م حواجز.

في حين حصدت الجزائر ميدالية فضية عن طريق العداء توفيق مخلوفي في منافسات سباق 1500 متر، فيما نالت المغرب ميدالية واحدة عن طريق سفيان البقالي الذي توج بميدالية برونزية في سباق 3 آلاف متر حواجز.

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وكان للبحرين حصة الأسد من الميداليات بتحقيق 3 ميداليات، الميدالية الذهبية التي أحرزتها العداءة سلوى عيد في سباق 400 متر للسيدات، والميدالية الفضية التي ظفرت بها العداءة روز شيليمو في سباق ماراثون السيدات، والميدالية البرونزية التي حصدها منتخب التتابع المختلط 4X400 المكون من سلوى عيد وأمينات جمال وعباس أبوبكر وموسى عيسى، لتحتل البحرين المركز 12 في قائمة الترتيب العام للبطولة.

وتعد حصيلة الدول العربية من الميداليات التي تبلغ ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات من إجمالي مشاركة بلغت 87 رياضيا ورياضية، تعد حصيلة متواضعة للغاية.

المصدر: وكالات